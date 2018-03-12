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Биржи Европы преимущественно растут вслед за рынками США и Азии


Рынки / Индексы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют преимущественную положительную динамику в понедельник, следуя за ростом на американских и азиатских площадках, а также при поддержке внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.59 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,16%, до 5281,22 пункта, немецкий DAX повышался на 0,61%, до 12420,1 пункта. При этом британский индекс FTSE 100 снижался на 0,07%, до 7219,5 пункта, хотя на открытии торгов он дорожал до 7253,62 пункта.

Поддержку настроениям инвесторов в понедельник оказывает оптимизм из США, который также стал благоприятным фактором и для азиатских фондовых рынков. Основной причиной для роста стали данные с американского рынка труда, опубликованные в пятницу. Тогда стало известно, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. При этом уровень безработицы сохранился на отметке января в 4,1%.

"Выход макростатистики, указывающей на значительное увеличение числа рабочих мест и на ограниченный рост зарплат, смягчил последствия новостей о торговых пошлинах для американского фондового рынка и способствовал росту котировок в пятницу", - отмечают аналитики компании "Сбербанк КИБ".

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 8 марта, распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны.

Кроме того, оптимизм участников торгов связан с корпоративными новостями. Так, в воскресенье немецкий концерн E.ON объявил, что приобретет у энергетической компании RWE 76,8% акций в компании Innogy, специализирующейся на возобновляемой энергии. При этом RWE взамен получит 16,67% акций E.ON, которая также собирается вести переговоры с миноритарными акционерами Innogy о приобретении их акций по цене 40 евро. На этом фоне акции E.ON дорожают на 4%, а ценные бумаги RWE растут в цене на 11,4%.

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