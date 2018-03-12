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События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 марта


Рынки
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPYЯпония - Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2018)9,72,9 (факт)
предв. EURЕврозона - встреча министров финансов ЕС
20:00 USDСША - Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,811%
21:00 USDСША - Отчет об исполнении федерального бюджета США (февраль)49 млрд долл -222,3 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBЛента - финансовая отчетность по МСФО за 2017
10:00 мск (07:00 GMT) RUBPolymetal Int - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017
12:00 мск (09:00 GMT) RUBPolymetal Int - телеконференция менеджмента
 RUBМосэнерго - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBРД КазМунайГаз - ВОСА (вопрос о делистинге с LSE и KSE)
RUBНЛМК - ВОСА (реестр закрыт 29.01.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)
RUBМегафон - ВОСА (реестр закрыт 15.02.2018, избрание Правления, определение размера вознаграждений членов СД)
 RUBГАЗ - закрытие реестра для ВОСА (05.04.2018, в заочной форме, повестка не раскрыта)
 RUBФосАгро - закрытие реестра на выплату див-дов (ВОСА - 26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017)63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 201621 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) - див-д 2017
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