Биткоин в начале недели будет торговаться на месячных минимумах

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) по итогам минувшей недели обновила минимум с 13 февраля на ряде негативных событий и сообщений от регуляторов. В начале текущей недели цена биткоина, по мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, будет сохраняться на нынешнем уровне или снижаться, но затем может восстановиться.

По итогам торгов воскресенья, 11 марта, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, выросла на 7,39% - до 9,651 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 8,99% - до 9,559 тысячи долларов, на GDAX - на 8,18%, до 9,585 тысячи долларов.

При этом в пятницу, 9 марта, цена криптовалюты опускалась на бирже Bitfinex до отметки 8,351 тысячи доллара, минимума с 13 февраля.

НАСЫЩЕННАЯ НЕДЕЛЯ

По мнению экспертов, на минувшей неделе произошло много негативных для стоимости криптовалюты событий.

"За неделю с 5 марта биткоин опустился с максимума в 11,8 тысячи долларов до уровня примерно в 8,3 тысячи долларов. Мы наблюдаем продолжение нисходящего тренда, начавшегося в декабре 2017 года", - считает директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

По словам главы компании Enigma и соучредителя криптовалютного фонда ICG Игоря Зартдинова, падение стоимости биткоина связано с заявлениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об ужесточении требований к криптобиржам. Так, все платформы и биржи, торгующие криптовалютами и токенами, должны быть зарегистрированы по установленным правилам для бирж и брокеров.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов, в свою очередь, напомнил и о других важных для криптовалютного рынка событиях. Среди них закрытие финансовым регулятором Японии (FSA) двух бирж - FSHO и Bit Station - из-за того, что они не смогли обеспечить защиту своих клиентов и предотвратить отмывание денег.

Он также вспомнил о проблемах биржи Binance 7 марта. Тогда появились сообщения, что биржу взломали. "Биржа очень быстро локализовала проблему. Незаконные транзакции отменила, деньги злоумышленников заморозила. Пострадавших среди пользователей нет", - рассказал он.

"Неделя для биткоина и альткоинов выдалась крайне неудачной. С начала недели биткоин подешевел к доллару на 28%, до примерно 8,3 тысячи долларов. Его капитализация на рынке упала до около 145,4 миллиарда долларов", - отметил Антонов.

НИЗКИЙ СТАРТ

В начале текущей недели эксперты прогнозируют цену биткоина на текущих или более низких уровнях.

"Участники рынка больше реагируют на негативные факторы, чем позитивные. Поэтому для стабилизации рынка уйдет около трех-четырех дней. По цикловому анализу после 12 марта для биткоина наступает "бычья фаза". Думаю, он за этот период отыграет часть потерь", - считает Антонов.

Он ожидает стоимость криптовалюты в начале недели на уровне 8-9 тысяч долларов. "Продавцы достигнут этих уровней, если у покупателей "сдадут нервы" и они начнут закрывать длинные позиции. К концу недели ожидается восстановление цен до зоны 9,7-9,8 тысячи долларов", - добавил он.

Более позитивный прогноз дает Гусейнов. "Основой негатив, вероятно, уже учтен в ценах, а развитие экосистем основных криптовалют продолжается, и многие важные разработки, необходимые для масштабирования биткоина, "эфира" (криптовалюты Etherium) и других, скоро будут введены в эксплуатацию. В среднесрочной перспективе это поможет рынку перейти к росту", - полагает он.

Зартдинов, в свою очередь, считает, что цена биткоина сначала должна преодолеть уровень в 11,7 тысячи долларов. "Если же рынок пробьет следующий уровень сопротивления в районе 11,7 тысячи долларов, то биткоин может пойти к 13,5 тысячи долларов, и мы выйдем из глобальной волны коррекции", - рассказал он.

"Текущая волатильность дает хорошие возможности для арбитражных сделок, которые мы используем в своих стратегиях. Мы зафиксировали хорошие прибыли на пятничном движении. И ожидаем, что на неделе мы увидим еще сильные движения", - добавил он.