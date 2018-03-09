Число рабочих мест в экономике США в феврале выросло на 313 тыс - выше прогноза

ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Экономика США прибавила в феврале 313 тысяч рабочих мест - намного больше, чем ожидали аналитики, сообщает американское министерство труда.

Безработица осталась стабильной на уровне 4,1% и продолжает держаться на 18-летнем минимуме. Средняя почасовая зарплата выросла на 2,6% на годовой основе.

В январе экономика прибавила 200 тысяч рабочих мест.

Февральская статистика, как ожидается, станет еще одним аргументом для администрации Дональда Трампа в пользу того, что нынешняя экономическая политика работает хорошо. На этой неделе Трамп, вопреки позиции Республиканской партии, заявил о введении новых ввозных пошлин на сталь и алюминий, что породило страхи протекционизма и торговой войны. Трамп заявил, что для него приоритетом является восстановление производства в США и что торговые войны - это "хорошо", поскольку "их легко выиграть".