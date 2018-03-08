Биржи США растут на ослаблении опасений инвесторов относительно пошлин на металлы

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут на открытии торгов в четверг на фоне того, как инвесторы менее боязливо оценивают ситуацию с возможным введением ввозных пошлин на сталь и алюминий в США и с развязыванием торговых войн, свидетельствуют данные торгов.

На 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,41%, до 24903,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,31%, до 2735,32 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавлял 0,33%, до 7422,28 пункта.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

В четверг Трамп намекнул в своем микроблоге в Twitter, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже позднее в этот день. Агентство Рейтер ранее сообщало, что Трамп намеревается поставить подпись под распоряжением о ввозных пошлинах в 15.30 по местному времени, то есть в 23.30 мск.

При этом инвесторы более позитивно смотрят на ситуацию на фоне сообщений ряда СМИ о том, что Белый дом не будет облагать этими пошлинами своих основных торговых партнеров - Канаду и Мексику, пишет агентство MarketWatch.

Трамп заявлял, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). С этим мнением также позднее согласился министр финансов США Стивен Мнучин. Такие заявления дали аналитикам повод говорить, что объявление пошлин было "уловкой" для обеспечения более сильной позиции США в переговорах по соглашению.