FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи США растут на ослаблении опасений инвесторов относительно пошлин на металлы


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут на открытии торгов в четверг на фоне того, как инвесторы менее боязливо оценивают ситуацию с возможным введением ввозных пошлин на сталь и алюминий в США и с развязыванием торговых войн, свидетельствуют данные торгов.

На 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,41%, до 24903,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,31%, до 2735,32 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавлял 0,33%, до 7422,28 пункта.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

В четверг Трамп намекнул в своем микроблоге в Twitter, что может ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий уже позднее в этот день. Агентство Рейтер ранее сообщало, что Трамп намеревается поставить подпись под распоряжением о ввозных пошлинах в 15.30 по местному времени, то есть в 23.30 мск.

При этом инвесторы более позитивно смотрят на ситуацию на фоне сообщений ряда СМИ о том, что Белый дом не будет облагать этими пошлинами своих основных торговых партнеров - Канаду и Мексику, пишет агентство MarketWatch.

Трамп заявлял, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). С этим мнением также позднее согласился министр финансов США Стивен Мнучин. Такие заявления дали аналитикам повод говорить, что объявление пошлин было "уловкой" для обеспечения более сильной позиции США в переговорах по соглашению.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ