Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, дорожают лишь расписки "Газпром GAZP нефти", "Лукойла" LKOH, "Магнита" MGNT и АФК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,42%, до 5,5 доллара, "Лукойла" - росла на 0,14%, до 65,59 доллара, "Новатэка" NVTK - опускалась на 0,15%, до 134,8 доллара. Цена бумаг "Газпрома" уменьшалась на 0,11% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - увеличивалась на 0,59%, до 25,65 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,4%, до 2,12 доллара, Сбербанка SBER - на 1,07%, до 19,63 доллара, TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк" - на 0,11%, до 22,88 доллара.

Бумаги "Норникеля" снижались в цене на 0,93% - до 19,5 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,35%, до 15,62 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,27% - до 25,59 доллара.

Бумаги "Магнита" дорожали на 0,64%, до 19,29 доллара, "Ленты" - дешевели на 0,16%, до 6,37 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" AFKS росла на 1,4%, до 4,28 доллара.