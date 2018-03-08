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Прогноз: Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 220 тыс


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 марта, выросло на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 220 тысяч, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Соответствующий релиз министерства труда США будет опубликован в четверг, 8 марта, в 16.30 мск.

В 15.45 мск в четверг Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сообщит результаты мартовского заседания регулятора и решение по базовой процентной ставке. Большинством аналитиков ожидается, что ставка регулятора будет сохранена на рекордно низком уровне 0%.

В 16.30 мск состоится пресс-конференция главы банка Марио Драги.

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