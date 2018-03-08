Биржевые индексы США колеблются на фоне отставки экономического советника Трампа

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США колеблются после того, как экономический советник президента США Гэри Кон объявил о своей отставке.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,3% и составил 24801,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,1%, снизившись 2726,80 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,3% и составил 7396,65 пункта.

Кон ушел в отставку на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.