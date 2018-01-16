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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 16 января


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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPYЯпония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)0,20%1,1% (факт)
10:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,60%0,60%
12:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,40%0,40%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,30%0,40%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)3,10%3%
12:30 GBPВеликобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь)1,80%0,40%
16:30 USDСША - Индекс производственной активности NY Empire State (январь)1818
USDСША - CitiGroup - прибыль за финанс. 4кв2017 3,348 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBПолюс - операционные результаты за 4кв2017/2017
RUBГруппа ЛСР - операционные результаты за 4кв2017
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