Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 16 января

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 16 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 7:30 JPY Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 0,20% 1,1% (факт) 10:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,60% 0,60% 12:00 EUR Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,40% 0,40% 12:30 GBP Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,30% 0,40% 12:30 GBP Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 3,10% 3% 12:30 GBP Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (декабрь) 1,80% 0,40% 16:30 USD США - Индекс производственной активности NY Empire State (январь) 18 18 USD США - CitiGroup - прибыль за финанс. 4кв2017 3,348 млрд долл

Российские события