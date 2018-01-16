Биржи Китая перешли к росту после снижения на внутренних новостях

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут, кроме Австралии, при этом биржи КНР перешли к росту после снижения днем ранее на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 3420,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1924,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,32% - до 31751,6 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,36%, до 2512,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался при этом на 0,3% - до 6058,8 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,76%, до 23895,22 пункта.

По итогам торгов предыдущего дня индексы Китая снизились на падении темпа кредитования в стране. В понедельник ЦБ сообщил, что в декабре банки страны выдали кредиты на 584,4 миллиарда юаней (90,35 миллиарда долларов), что значительно ниже прогнозов на уровне 1 триллиона юаней (154 миллиарда долларов) и ноябрьского показателя в 1,12 триллиона юаней (173,2 миллиарда долларов). Это также самый низкий показатель с апреля 2016 года.

Японский индекс Nikkei 225 при этом поддерживается снижением курса иены к доллару. Данная динамика положительно влияет на стоимость акций японских экспортеров, что увеличивает их доход в местной валюте. Так, бумаги Subaru Corp. дорожают на 2,5%, Mazda Motor - на 1%.

Удорожание нефти до рекордов с уровней декабря 2014 года поддерживает стоимость бумаг нефтяных компаний. В результате акции японской нефтяной JX Holdings дорожают на 1,3%, китайской CNOOC - на 2%.

Биржи Австралии при этом снижаются на фоне роста стоимости железной руды. В результате дешевеют акции компаний сектора. Бумаги BHP Billiton теряют в цене 0,7%, Rio Tinto - 0,4%.