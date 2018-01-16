АНОНС - Ежегодный Гайдаровский форум стартует в Москве

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Традиционно первое международное экономическое мероприятие в России - Гайдаровский форум - начинается во вторник в Москве. В этом году, однако, в отличие от предыдущих, организаторы решили несколько отойти от традиционной чисто экономической тематики, особенно учитывая предвыборное время.

Гайдаровский форум пройдет с 16 по 18 января 2018 года в РАНХиГС. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума. В этом году мероприятие идет под лозунгом "Россия и мир: цели и ценности".

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"Смысл в том, что мы хотим обсудить в значительной мере неэкономическую повестку. Часто название "Гайдаровский форум" вводит в заблуждение по двум основаниям: из имени (российского экономиста и политика Егора - ред.) Гайдара следует, что он либеральный и экономический. Но форум экспертный, а не экономический. Если посмотреть программу, он не сводится к экономике", - рассказал накануне форума ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Больше того, в этом году мы всячески подчеркиваем в тематике, что мы хотим говорить, по-английски называя beyond economics, что можно назвать "есть вещи, поважнее экономики". В моем понимании, с экономикой сейчас все более-менее понятно. Другие вопросы гораздо более важны с точки зрения экономической динамики, с точки зрения экономического роста", - отметил он.

Он сообщил, что значительное внимание на форуме будет уделено вопросам социально-гуманитарной и общественной повестки дня. В частности, в первый день форума пройдут сессии "Инвестиции в сферу общественного здоровья", "Глобальные тренды здравоохранения", "Останется ли социальная политика национальным приоритетом".

"И второе: этот форум для тех, кто обсуждает перспективы прогресса. Я замечаю, что в последнее время участники сдвигаются влево. И это более-менее понятно, потому что в нормальных, мирных условиях не радикальных реформ все-таки интеллектуалы в основном левые. Левых, в европейском смысле слова, становится все больше. И это нормально для форума, обсуждающего социально-гуманитарную повестку", - сказал Мау.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

В работе форума традиционно примут участие чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.

В ходе пленарной дискуссии "Цели и ценности" запланировано выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Вместе с ним участие в ней примут главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, политолог Иван Крастев, бывший президент ЕС и премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей, министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен и председатель правления JP Morgan Chase Якоб Френкель.

Кроме премьера, в разные дни Гайдаровского форума в его работе будут участвовать глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, министр образования Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, экс-министр финансов Алексей Кудрин и ряд других.

Всего, по словам организаторов форума, для участия в нем аккредитовалось 15,4 тысячи человек, что примерно в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В сессиях при этом выступит 650 спикеров, 12 из которых - иностранцы. При этом смещается география приезжающих экспертов - от США и Канады акцент переходит в пользу Европы и Китая, рассказал исполнительный директор Гайдаровского форума Иван Федотов.

БЕЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

В преддверии проведения президентских выборов в марте 2018 года форум может рассматриваться как площадка проявить себя и продемонстрировать перед избирателями, поэтому вставал вопрос уместности его проведения.

"Я действительно задавал вопрос руководству: "Уместен ли форум в предвыборный период, и хотите ли вы его использовать?" Ответ был "уместен", а "использовать - это ваш традиционный форум, зачем его использовать перед выборами?" - рассказал Мау журналистам.

"Больше того, если вы заметили, у нас не будет кандидатов в президенты, которые обычно бывали. Это одна из причин, хотя и понятно, что их шансы стремятся к нулю. Но, тем не менее, мы стараемся упорно уйти от этого", - добавил он.

"И еще одна вещь - если вы обратили внимание, у нас практически нет докладов министров, кроме тех случаев, когда они сами захотели. Они все участвуют в дискуссиях. Это тоже сделано сознательно, большинство как раз не хотели выпячиваться. Практически все доклады экспертные. Там нет докладов членов правительства, кроме одного, потому что он сам этого захотел", - рассказал ректор РАНХиГС.

ОСОБЕННОСТИ ФОРУМА

Построение мероприятий вокруг докладов спикеров и их открытого обсуждения, по словам Мау, является одной из главных особенностей Гайдаровского форума-2018. По его словам, организаторы "в значительной мере ушли от традиционных Давосских панелей (Всемирный экономический форум, проводимый каждый год в январе в Давосе - ред.), когда сидят пять-семь человек и что-то обсуждают".

Среди таких докладов он отметил выступления председателя совета фонда ЦСР Алексей Кудрина и президента РАН Александра Сергеева на сессии "Современные вызовы государственного управления", главы Счетной палаты Светланы Голиковой и министра финансов Антона Силуанова на сессии "Эффективность бюджетных расходов как зеркало эффективности госуправления", выступление председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на сессии "Налоговая система России: Образ будущего".

Кроме того, с докладами на форуме выступят также главный аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд на сессии "Финансовый контроль и банковский надзор в цифровом государстве", ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов на сессии "Стратегия развития образования" и ряд других.