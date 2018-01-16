FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Медведев выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума


Рынки

МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума — международной научно-практической конференции "Россия и мир: цели и ценности", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума – международной научно-практической конференции "Россия и мир: цели и ценности", а также встретится с представителями экспертного сообщества", — говорится в сообщении.

Вместе с Медведевым участие в этой конференции примут главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, политолог Иван Крастев, бывший президент ЕС и премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей, министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен и председатель правления JP Morgan Chase Якоб Френкель.

Гайдаровский форум пройдет с 16 по 18 января 2018 года в РАНХиГС. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума. В работе форума традиционно примут участие чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.

Кроме премьера, в разные дни Гайдаровского форума в его работе будут участвовать глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, министр образования Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ