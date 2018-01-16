МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума — международной научно-практической конференции "Россия и мир: цели и ценности", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума – международной научно-практической конференции "Россия и мир: цели и ценности", а также встретится с представителями экспертного сообщества", — говорится в сообщении.

Вместе с Медведевым участие в этой конференции примут главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, политолог Иван Крастев, бывший президент ЕС и премьер-министр Бельгии Херман Ван Ромпей, министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен и председатель правления JP Morgan Chase Якоб Френкель.

Гайдаровский форум пройдет с 16 по 18 января 2018 года в РАНХиГС. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума. В работе форума традиционно примут участие чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.

Кроме премьера, в разные дни Гайдаровского форума в его работе будут участвовать глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, министр образования Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, экс-министр финансов Алексей Кудрин.