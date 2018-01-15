Десяток исков к Apple из-за замедления работы старых iPhone подготовлены в РФ

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Около десяти исков будет подано на этой неделе в РФ к американской корпорации Apple AAPL, умышленно замедляющей работу старых iPhone, сообщил РИА Новости управляющий партнер NLF Group Максим Карпов.

"До конца недели иски будут поданы в московские суды. Количество истцов мы пока не разглашаем, но будет около десятка самостоятельных исков. Когда мы изучим все возможные правовые стратегии, изучим опыт и практику, то определимся с дальнейшими действиями. Сумма исков может составить десятки миллионов рублей", - пояснил Карпов.

По его словам, материальные требования не будут основными, ключевое требование - устранить замедление частоты при загрузке iOS 11.

Потребители в США подают иски против компании Apple после того, как она сообщила, что специально замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE. В частности, жители Калифорнии Стефан Богданович и Дакота Спис в коллективном иске от своего имени и от лица "всех, попавших в аналогичную ситуацию" требуют от производителя компенсацию, поскольку считают, что его действия привели к "финансовым убыткам и другому ущербу". Как уточнил ранее представитель Apple, такая функция необходима для продления срока службы устройств.