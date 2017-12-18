Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне преимущественно ростом

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN упала на 1,16%, до 5,63 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,35%, до 68,8 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 1,39%, до 124,3 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,59% - до 5,02 доллара, "Газпром нефти" - на 2,35%, до 22,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 1,71% - до 20,85 доллара, НЛМК - снизилась на 0,18%, до 27,03 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 0,23%, до 17,15 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,41% - до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - на 0,54%, до 18,5 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,07%, до 18,9 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT упали в цене на 2,58% - до 28,75 доллара, "Ленты" - подорожали на 0,48%, до 6,34 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,5% - до 4,47 доллара.