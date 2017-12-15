Рынок акций РФ приостановился в росте в начале недели в отсутствие сигналов

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию понедельника мало изменился по индексам на фоне выходного дня в США – там отмечается День Мартина Лютера Кинга.

Попытки выхода рынка нефти в район 70 долларов за баррель поддерживают стоимость российских активов.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,04%, до 2261,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,26%, до 1264,3 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ПРИОСТАНОВКА РОСТА

Российский фондовый рынок в понедельник приостановился в росте после череды обновления локальных максимумов на протяжении нескольких торговых сессий подряд.

Близость психологически значимых уровней сопротивления охладила пыл быков. Так индекс Мосбиржи приблизился к историческому максимуму в районе 2300 пунктов, а индекс РТС – к 1300 пунктам - максимуму с лета 2014 года.

При этом стоимость нефти в районе 70 долларов за баррель сдерживает инвесторов и от активной фиксации прибыли.

Выросли акции Сбербанка SBER(+0,5% обыкновенные и +1,2% префы). Чистая прибыль крупнейшего в РФ банка по РСБУ в 2017 году выросла на 30,4% по сравнению с 2016 годом - до 674,115 миллиарда рублей.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,3%) "Новатэка" NVTK(+1,7%), "Ростелекома" RTKM(+1,3% - префы, +0,4% - обыкновенные), АФК "Система" AFKS(+0,8%).

Бумаги "Полюса" (+1,3%) показали широкие колебания цены. Вначале они обновили минимум с августа 2017 года в районе 4094 рубля (-5,4%) на новостях о срыве сделки с китайской Fosun. "Полюс" ранее в понедельник сообщил, что расторг соглашение о продаже 15% своих акций китайской Fosun. Однако к вечеру инвесторы выкупили этот провал котировок акций.

Акции "Башнефти" BANE потеряли 1,1%, "Роснефти" ROSN– 1,4%, "Лукойла" LKOH– 0,8%, "Магнита" MGNT– 1,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Складывается впечатление, что трейдеры решили проверить на прочность исторический максимум по индексу Мосбиржи на уровне 2294 пункта, рассуждает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"В поддержку российского бенчмарка выступает позитивный настрой на мировых площадках. Кроме того, к росту подталкивают и достаточно высокие цены на нефть. Если же нефть начнет снижаться, а рубль, реагируя на подготовку к началу налогового периода, возобновит умеренное укрепление, то индекс Мосбиржи вполне будет способен откатиться вниз от достигнутых максимумов", - добавила она.

Переход нефтяных котировок к более уверенному снижению может спровоцировать фиксацию прибыли и на рынке акций РФ, также оценивает положение Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".