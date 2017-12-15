Рынок акций РФ и рубль снизятся на текущей неделе в рамках коррекции

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе коррекционного снижения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 0,9% и на 3,1%, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится примерно на 1 доллар до 68,8 доллара за баррель, а курс евро к доллару – на 2,5 цента до 1,1937. Рубль относительно доллара и евро снизится на 20 и 5 копеек соответственно, ожидают аналитики.

РЫНОК АКЦИЙ СОЗРЕЛ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ

Индексы заметно подросли на фоне притока иностранных инвесторов, так что по ряду инструментов уже просматривается достаточно серьезная фаза перекупленности, считает Василий Карпунин из компании "БКС Экспресс".

Продолжать движение наверх прежними темпами будет сложно, многие голубые фишки заметно подросли, исчерпав потенциал для бескоррекционного роста, считает он.

Большинство инвесторов явно держат в голове сценарий глубокой коррекции, но для его реализации требуется мощный триггер, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Не стоит забывать, что министр финансов США может объявить о введении новых санкций против России в ближайшее время, что может заставить инвесторов сократить вложения в российские активы, отметил Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Не стоит ожидать укрепления рубля, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Продажи экспортеров под уплату налогов будут в целом уравновешиваться покупками валюты со стороны Минфина, баланс спроса и предложения валюты на рынке сильно не нарушится", - добавил он.

Основные валютные пары (доллар и евро против рубля), скорее всего, будут компенсировать снижение предыдущей недели и отыграют 1-2% предыдущего движения вниз, оценила Валентина Савенкова из учебного центра "Велес Академия".

Неделя будет важной для нефтяных котировок – они либо отправятся на штурм уровня 72 доллара за баррель Brent, либо опустятся в район 67-68, рассуждает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Во втором случае российский рубль окажется под давлением. Рост нефти – один из немногих факторов в пользу его укрепления. Без него активные покупки валюты со стороны российских корпораций и Минфина могут поднять курс пары доллар/рубль к 57-57,5, а евро/рубль - к 69-69,5", - оценил он.

Российская валюта может начать снижаться относительно доллара в ближайшее время, падая вслед за ценами на нефть, отметил Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

К негативным факторам, которые могут оказать дополнительное давление на российский рубль, можно отнести и анонс новых экономических санкций против российских компаний со стороны США, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" считает, что лидерами роста будут бумаги нефтегазового сектора, прежде всего, "Роснефти" ROSN, "Лукойла" LKOH, а также банков. Из-за сложившейся конъюнктуры на валютном рынке цена на нефть приблизилась к 4 тысячам рублей за баррель, что примерно на 10% лучше ожиданий нефтяников, отмечает он. Аутсайдерами могут стать бумаги энергокомпаний тепловой генерации, считает эксперт.

В пятницу, 19 января – последний день для покупки акций "Акрон" AKRN с дивидендами (возможен рост в четверг-пятницу и обязательное открытие с гэпом вниз в понедельник), отметила Валентина Савенкова из учебного центра "Велес Академия".