Рынок акций днем слегка подрастает, обновляя локальные максимумы

МОСКВА, 15 янв -ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в понедельник подрастает по индексам в пределах 0,2% на фоне дорогой нефти.

Оба биржевых индикатора обновляют локальные максимумы: индекс Мосбиржи – за год, РТС – с лета 2014 года. При этом первый индикатор близок к обновлению исторического максимума в районе 2300 пунктов, отмечают эксперты.

К 15.20 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,2%, до 2267 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,2% - до 1264 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВВЕРХ

Рынок акций РФ в понедельник днем слегка подрастает по инерции на фоне сохранения высоких цен на нефть.

Стоимость барреля марки Brent пока не может закрепиться на ключевом уровне 70 долларов. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число действующих буровых установок в США выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. Однако существенно корректироваться вниз "черное золото" также не спешит.

В лидерах роста среди ликвидных бумаг – акции Сбербанка SBER(+0,9% обыкновенные и +1,7% префы). Чистая прибыль крупнейшего в РФ банка по РСБУ в 2017 году выросла на 30,4% по сравнению с 2016 годом - до 674,115 миллиарда рублей.

Растут акции "Новатэка" NVTK(+1,3%), "Яндекса" YNDX(+1,1%), АФК "Система" AFKS(+0,9%).

Снижаются в цене бумаги "Полюса" (-0,5%). Акции компании обновили минимум с августа 2017 года в районе 4094 рубля (-5,4%) на новостях о срыве сделки с китайской Fosun. "Полюс" ранее в понедельник сообщил, что расторг соглашение о продаже 15% своих акций китайской Fosun.

Акции "Башнефти" BANE теряют 1,3%, "Роснефти" ROSN - 1%, "Уралкалия" – 0,9%, "Магнита" MGNT– 0,8%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нефть удерживается на высоких позициях, и это поддерживает российские индексы, позволяя им продвигаться выше, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"Однако перспективы дальнейшего укрепления на данном этапе выглядят ограниченными, поскольку инвесторы на иностранных площадках не проявляют активности, а сильный рубль препятствует развитию импульса роста индекса Мосбиржи", - добавил он.

Фондовый рынок готов сделать позицию в 2250 пунктов уровнем поддержки и привлекает инвесторов к участию в торгах, считает Николай Ширяев из компании "Международный финансовый центр".

"Итог понедельника, как и в предыдущие два дня будет умеренно-положительным. Текущая конъюнктура создает условия для открытия новых позиций", - добавил он.