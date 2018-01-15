FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доллар торгуется на минимальных отметках с 2015 года


Рынки / Валюта

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром дешевеет к мировым валютам, торгуясь на минимальных уровнях с 2015 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 08.36 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 90,69 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2224 доллара за евро с 1,2197 доллара за евро на предыдущем закрытии. В ходе торгов понедельника курс евро достигал 1,2239 доллара – максимума с декабря 2014 года. Курс доллара к иене уменьшался до 110,66 иены за доллар со 111,06 иены на прошлых торгах.

Индекс доллара опустился до трехлетнего минимума на фоне удорожания евро после публикации протокола последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе. Согласно документу, регулятор готовится в текущем году свернуть программу выкупа облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ.

По мнению старшего валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер, "сила евро перегнула палку".

Курс иены к доллару, в свою очередь, растет на комментариях правительства Японии о восстановлении экономики страны. Глава Банка Японии Харухико Курода (Haruhiko Kuroda) подтвердил решимость центрального банка поддерживать масштабную программу стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Он также заявил, что экономика страны продолжит умеренно расти.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ