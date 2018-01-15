FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть дорожает на факторе договора ОПЕК+


Commodities / Рынки

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно поднимаются несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 69,89 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28%, до 64,48 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются на максимальном уровне с 2014 года на фоне результатов сделки ОПЕК по снижению добычи в целях ребалансировки рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на оценку банка ANZ. Поэтому ее стоимость продолжает расти, несмотря на увеличение числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, что, по мнению ряда аналитиков, могло бы скорректировать нефть вниз.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. При этом количество нефтяных буровых установок увеличилось на 10 штук, до 752 единиц.

"Многие верят, что нефтяные цены выше 60 долларов за баррель будут самокорректироваться, поскольку такая стоимость будет способствовать значительно большему уровню добычи в США, что приведет к росту предложения", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Версия для печати

Цены на нефть

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ