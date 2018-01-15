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Биржи АТР преимущественно растут вслед за американскими индексами


Рынки / Индексы

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут (кроме китайских) вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05% - до 3427,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1932,53 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,57% - до 31590,97 пункта, достигая в ходе торгов рекордных с 2007 года 31722,37 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,41%, до 2505,15 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,2%, до 6082,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, до 23749,45 пункта.

Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.

Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс (John Butters) агентству Market Watch. Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.

"Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США", - приводит агентство слова стратега по биржевым рынкам UOB Kay Hian Ивана Ипа (Ivan Ip).

В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.

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