Россия может избежать существенной перестройки налоговой системы – Deloitte

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Россия в новом политическом цикле может избежать значительной перестройки налоговой системы, поскольку существующая является одной из самых функциональных в мире, заявил РИА Новости партнер международной консалтинговой компании Deloitte Геннадий Камышников.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в декабре 2017 года рассказал только о точечных решениях в налоговой сфере: списать накопившуюся за предыдущие годы безнадежную налоговую задолженность граждан, освободить малоимущих дачников от уплаты земельного налога с их шести соток и передать некоторые федеральные налоги регионам. Глава государства не стал отрицать, что для реализации его предвыборной компании потребуются источники финансирования – а значит, потребуются реформы и в налоговой сфере.

"Очевидно, что будут приняты меры по обелению экономики, так как проблема есть, и правительство РФ это очень хорошо понимает. При этом хочется надеяться на то, что любые действия будут предприниматься с учетом избыточной налоговой нагрузки на труд, особенно для малого и среднего бизнеса. Ее определенно надо снижать. Только усиление налогового контроля эту проблему не решит", - сказал Камышников в преддверии Гайдаровского форума.

По его словам, актуальным остается и вопрос ревизии и пересмотра льгот, в этой сфере можно также ожидать изменений. "Определенные изменения будут происходить в сфере международного налогообложения, так как заработают новые механизмы взаимодействия налоговых органов и обмена налоговой информацией, и практика их применения только начнет формироваться. Будет много споров о неналоговых платежах, возможна их кодификация", - предположил собеседник агентства.

"Но есть надежда, что существенной перестройки налоговой системы не будет, так как российская налоговая система в целом является одной из наиболее функциональных в мире. Она в целом предсказуема, понятна, унифицирована с налоговыми системами стран ОЭСР, очень неплохо администрируема налоговыми органами", - считает Камышников.

Гайдаровский форум пройдет с 16 по 18 января 2018 года в РАНХиГС. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.