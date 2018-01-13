Saudi Binladin опроверг сообщения о национализации компании властями Саудовской Аравии

ДУБАЙ, 13 янв /ПРАЙМ/. Крупнейший национальный строительный конгломерат Saudi Binladin Group заявил, что по-прежнему является частной компанией, которой владеют ее акционеры, опровергнув сообщения о взятии компании под административный контроль со стороны властей Саудовской Аравии, говорится в сообщении девелопера, распространенном в субботу новостным порталом Arab News.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия взяла под административный контроль крупнейший национальный строительный конгломерат Saudi Binladin Group, а также планирует национализировать отдельные активы компании. По информации источников, с момента задержания в ноябре прошлого года главы компании Бакра бин Ладена и других членов семьи бин Ладена министерство финансов сформировало комитет из пяти членов, в том числе из трех представителей правительства, для наблюдения за деятельностью группы и налаживания отношений с ее поставщиками и подрядчиками.

"Saudi Binladin Group Company остается частной компанией, принадлежащей ее акционерам, и работа по контакту с правительством, которая представляет собой значительную часть ее деятельности, продолжается", - отмечается в заявлении девелопера. Как уточнила компания, она продолжает осуществлять проекты в двух главных мечетях страны.

При этом компания подтвердила, что ее отдельные акционеры могли согласиться на передачу какого-то количества акций правительству Саудовской Аравии взамен на невыплаченные взносы. "Компания рассматривает это как позитивный шаг и в настоящее время занимается реструктуризацией команды управления и исполнительного руководства, чтобы выполнить свои обязательства перед всеми акционерами", - говорится в заявлении.

В ноябре прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых были члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман в интервью газете New York Times сообщил, что практически все представители государственной элиты Саудовской Аравии, задержанные по подозрению в коррупции, предпочли досудебное урегулирование претензий.

Saudi Binladin Group является крупнейшей частной строительной компанией Саудовской Аравии, обеспечивая 100 тысяч рабочих мест. Компания пострадала в финансовом отношении за последние два года из-за спада строительной отрасли и временного исключения из новых государственных строительных контрактов после аварии в 2015 году. Тогда при обрушении строительного крана на мечеть Аль-Харам в Мекке погибло 107 человек.