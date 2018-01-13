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Гривна побила исторический антирекорд


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к рублю и евро, сообщает издание "Украина.ру".
Антирекорд был побит после того, как курс евро вырос за сутки на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 гривны.
При этом также была пройдена психологическая отметка, представлявшая собой соотношение украинской валюты и рубля "один к двум". Сейчас за 10 российских рублей можно купить 4,99 гривны.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал снижение курса гривны к рублю до исторического минимума.
"За последние четыре года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают. То, что гривна ослабела, — последствия многих факторов, которые были очень ожидаемыми. Скорее можно удивляться тому, что умудрялись удерживать гривну на таком уровне. Последствия видны: дорогие кредиты для промышленности, падение уровня жизни, значительная инфляция", — отметил Дудчак.
По словам эксперта, Нацбанк Украины предпримет попытки урегулировать ситуацию, но к стабильности это вряд ли приведет.
Замедление роста экономики сопровождалось ухудшением отношений Украины с западными кредиторами, которые на фоне завершения действующих программ финансовой поддержки не спешат давать Киеву новую помощь, требуя усилить борьбу с коррупцией.
По мнению экономистов, для продолжения роста экономики Украине не хватает системных реформ. Эксперты считают, что страну в 2018 году ждут серьезные экономические вызовы, с которыми она не сможет справиться без поддержки кредиторов.

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