Биржи США вновь закрылись рекордами

МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне публикации отчетов крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,89%, до 25803,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,68%, до 7261,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2786,24 пункта.

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase за 2017 год незначительно уменьшил свою прибыль, отметив, что принятие налоговой реформы в США будет позитивным для банка. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила 6,31 доллара против 6,19 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта за год выросла на 4% - до 99,624 миллиарда долларов.

О росте чистой прибыли за 2017 год на 1% по сравнению с 2016 годом, до 22,183 миллиарда долларов, объявила одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co. В то же время, чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам ушедшего года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила 4,97 миллиарда долларов.

Между тем, потребительские цены в стране в декабре выросли на 2,1% в годовом выражении, как и ожидали эксперты, а в месячном — на 0,1%, не совпав с прогнозом в 0,2%. Объем розничных продаж в стране в декабре в месячном выражении, по данным американского министерства торговли, вырос на 0,4%, как и ожидалось.

Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы, касающиеся достижения предварительной договоренности ведущих немецких партий о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ.

Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально канцлер страны Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.

"Экономика выглядит хорошо, данные выглядят хорошо, компании делают деньги. Этот квартал может быть несколько суматошным из-за закона по налогам, но по поводу прибылей очень много оптимизма и энтузиазма", - сказал агентству MarketWatch старший трейдер U.S. Global InvestorsМайкл Матусек (Michael Matousek).