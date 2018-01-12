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Биткоин торгуется на уровне около $14 тыс на новостях о регулировании криптовалют


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Цена криптовалюты биткоин (bitcoin) торгуется около отметки в 14 тысяч долларов, участники рынка продолжают оценивать сообщения о регулировании криптовалют, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.10 мск биткоин дорожал на 3,53%, до 14,1 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта уменьшалась в цене на 1,85%, до 13,5 тысячи долларов, на GDAX - на 1,82%, до 13,54 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, стоимость биткоина росла на 1,74%, до 13,52 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты в пятницу вечером дорожают: Ethereum - на 1,29%, до 1,23 тысячи долларов, Ripple - на 17,94%, до 2,07 доллара, Bitcoin Cash - на 2,97%, до 2,57 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по информации сервиса, составляет на данный момент 707,3 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 34% всего рынка криптовалют.

Инвесторы по-прежнему оценивают новости о регулировании криптовалют в различных странах. На этой неделе активно обсуждались сообщения о том, что Южная Корея готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране. Однако позднее Минфин Южной Кореи опроверг возможность запрета.

Внимание трейдеров также привлекают сообщения из США о том, что банковский комитет сената страны в феврале обсудит с основными учреждениями, регулирующими финансовую сферу США, вопрос криптовалют. Темой обсуждения, в частности, станет мошенничество и риски, связанные с волатильностью криптовалюты.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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