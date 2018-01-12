Биржи Европы закрылись ростом на корпоративных новостях

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в пятницу завершили торги в плюсе, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7778,64 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 13245,03 пункта, французский CAC 40 - на 0,52%, до 5517,06 пункта.

Ранее в пятницу британская компания GKN, производящая детали для аэрокосмической отрасли, сообщила, что отказывается от сделки по продаже ее инвесткомпании Melrose Industries за 7 миллиардов фунтов стерлингов. Причиной отказа послужила низкая цена, предложенная потенциальным покупателем, а также новая стратегия развития бизнеса компании. На этом фоне акции GKN по итогам торгов подскочили на 26,24%.

Внимание трейдеров также привлекли новости о том, что автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сообщил об инвестициях в 1 миллиард долларов в завод по сборке грузовиков в штате Мичиган, куда будет перенесено производство из Мексики в 2020 году. В планах компании создать 2,5 тысячи рабочих мест на заводе. На этом фоне бумаги FCA подорожали на 0,68%.

Сдержало рост европейских индексов удорожание евро, которое негативно для экспортоориентированных компаний региона, так как снижает их доходы в местной валюте. Снижение курса евро к доллару связано с достижением предварительной договоренности ведущих немецких партий о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ.

Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально канцлер страны Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.