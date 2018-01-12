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Акции британской компании GKN выросли на 26% на сообщении об отказе от продажи


Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 12 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Акции британской компании GKN, производящей детали для аэрокосмической отрасли, выросли на 26% на сообщении об отказе от продажи ее инвестиционной компании Melrose Industries, свидетельствуют данные торгов Лондонской фондовой биржи.

На закрытие торов в пятницу акции холдинга выросли на 26,24%, до 4,2 фунта стерлингов за бумагу.

Ранее GKN сообщила, что отказывается от сделки по продаже ее инвесткомпании Melrose за 7 миллиардов фунтов стерлингов. Причиной отказа послужила низкая цена, предложенная потенциальным покупателем, а также новая стратегия развития бизнеса компании.

"Совет директоров GKN заключил, что условия предложения фундаментально недооценивают компанию и ее возможности", - отмечается в заявлении руководства.

Компания Melrose в начале января сделала предложение GKN о покупке акций по цене 4,05 фунта за штуку.

GKN - британский концерн, занимающийся разработкой и производством компонентов для авто- и аэрокосмической промышленности. Холдинг имеет представительства в 30 странах мира, количество сотрудников достигает 58 тысяч человек.

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