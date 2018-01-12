Рубль вечером снижался к евро и в меньшей степени к доллару в рамках коррекции

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо терял к евро и слегка - к доллару, отыгрывая укрепление европейской валюты на форекс в район 1,215 доллара.

Сползание нефтяных котировок в район 69 долларов поддержало коррекционное движение рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.24 мск рос на 0,16 рубля - до 56,58 рубля, курс евро - на 0,85 рубля, до 68,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ

Курс рубля на внутреннем валютном рынке вечером отыгрывал динамику форекс, на котором евро закрепляется выше уровня 1,21 доллара. Это вылилось в его существенное укрепление против рубля, доллар прибавлял к валюте РФ в меньшей степени.

Стоимость барреля нефти марки Brent, корректируясь, пытается зацепиться за уровень 69 долларов. Эта коррекция давит на рубль.

В целом, рублевая цена "черного золота" к вечеру остается около уровня 3,9 тысячи рублей за баррель. Доллар и евро вечером прибавлял 0,2-1,3% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль завершает неделю укреплением к доллару (по итогам четырех рабочих дней), поддержку российская валюта получила со стороны цен на нефть, общего позитивного настроя относительно развивающихся валют, а также хорошего спроса на ОФЗ, рассуждает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"На предстоящей неделе российская валюта может оказаться под небольшим давлением на фоне коррекции нефти. Однако снижение не будет активным. По мере приближения налогового периода в России будет расти спрос на рублевую ликвидность. И это, в том числе, может сгладить последствия начала покупок валюты Минфином. Таким образом, вряд ли пара USD/RUB поднимется существенно выше отметки 57", - оценила она.

Старт налогового периода в понедельник, вероятно, останется незамеченным для ставок и курса рубля, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"На предстоящей неделе ЦБ РФ попытается разместить пятый выпуск собственных облигаций (КОБР-5) на сумму 300 миллиардов рублей, однако все последние размещения и доразмещения выпусков 3 и 4 сопровождались достаточно скудным интересом со стороны банков. Одновременно в банковскую систему вернутся 226 миллиардов от погашения регулятором выпуска КОБР-2", - добавил эксперт.