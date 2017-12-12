Рынок акций днем топчется на месте, акции "Лукойла" обновили максимум на новостях

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в пятницу слабо меняется по индексам в пределах 0,2%. Перед выходными инвесторы воздерживаются от активных операций, говорят трейдеры.

Акции "Лукойла" LKOH обновили исторический максимум цены на новостях о buy back и погашении казначейских акций, отмечают эксперты.

К 15.10 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,04%, до 2247 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,2% - до 1252 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ-СТАБИЛИЗАЦИЯ

Рынок акций РФ в пятницу днем мало менялся. После нескольких дней роста быки взяли паузу и понемногу фиксируют прибыль.

Индексы Мосбиржи и РТС с начала года выросли уже почти на 7% и 9%, соответственно, и это создает задел для фиксации прибыли игроками. Кроме того, рынок нефти пока не смог закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель сорта Brent, и российские активы получили повод для коррекции вниз. Наконец, приближение выходных удерживает инвесторов от активных операций.

В лидерах роста – акции "Лукойла" (+5%), обновившие исторический максимум цены на уровне 3942 рубля (+6,9%). Совет директоров "Лукойла" поддержал создание программы обратного выкупа акций на 1,3 миллиарда долларов, а также одобрил погашение казначейских акций на 10% уставного капитала. Наконец, в ближайшие 10 лет нефтяная компания будет наращивать дивиденды минимум по инфляции.

Также растут акции "Энел Россия" (+1,5%), ЛСР (+2,7%).

Снижаются бумаги "Роснефти" ROSN(-1,9%), "Газпрома" GAZP(-1,7%), Московской биржи (-2%), ПИК (-2,1%), "Аэрофлота" AFLT(-1,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца торговой сессии индекс Мосбиржи постарается закрепиться над уровнем 2255 пунктов, оценивают аналитики ГК "Финам".

Пять торговых сессий "в плюсе" в этом году и фактор приближающихся выходных могут во второй половине дня снизить активность покупателей российских акций и стать поводом для фиксации прибыли, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

Вероятный коридор колебаний индекса Мосбиржи - 2215-2250 пунктов, оценила она.