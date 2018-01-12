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Акции Facebook падают на премаркете на фоне новых принципов размещения записей в ленте


Рынки / Акции

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Акции Facebook <FB> потеряли на премаркете почти 4%. Инвесторы так отреагировали на новость о серьезных изменениях в формировании новостной ленты, за которые компания может поплатиться рекламным доходом, сообщает Dow Jones.

Facebook в четверг объявила, что теперь в ленте записям членов семьи и друзей пользователя будет отдаваться приоритет перед видео и записями бизнесов и прессы.

Гендиректор Марк Цукерберг написал в блоге, что компания вносит серьезные изменения, чтобы "способствовать важному для людей общению", хотя это, как он признал, может сказаться на прибыли.

В прошлом квартале рекламная выручка Facebook от 6 млн клиентов составила 10,14 млрд долларов. В основном эти клиенты – малый и средний бизнес.

В последние годы в адрес Facebook звучала критика по поводу наполнения новостных лент, в том числе по поводу роли компании в распространении ложных сведений в период президентских выборов.

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