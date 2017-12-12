Акции "Лукойла" подскочили до исторического максимума на решениях совета директоров

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" LKOH подскочили в цене на новостях о buy back и погашении казначейских акций, свидетельствуют данные торгов.

К 13.32 мск акции нефтяной компании дорожают на 5% - до исторического максимума в 3870 рублей. При этом до новостей акции прибавляли в пределах 0,5%. Индекс Мосбиржи растет на 0,1%.

Совет директоров "Лукойла" поддержал создание программы обратного выкупа акций, а также одобрил погашение основной части казначейских акций и использование оставшихся для мотивации сотрудников.