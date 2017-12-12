Бумаги компаний РФ в Лондоне преимущественно дорожают

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,55%, до 5,65 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,34%, до 64,58 доллара, "Новатэка" NVTK - росла на 0,57%, до 124,4 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 0,1% - до 5,6 доллара, "Газпром нефти" - снижалась на 0,44%, до 22,55 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 0,41%, до 1,95 доллара, Сбербанка SBER - росла на 0,34%, до 18,31 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,42%, до 18,8 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в стоимости на 1,1% - до 20,74 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,77%, до 16,93 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,15% - до 26,48 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT увеличивалась на 1,33% - до 29,71 доллара, "Ленты" – на 0,08%, до 6,34 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,3%, до 4,44 доллара.