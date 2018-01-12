События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь)
|2,176 трлн йен
|1,347 трлн йен (факт)
|7:45
|CNY
|Китай - Объём экспорта (г/г) (декабрь)
|12,3%
|10,9% (факт)
|7:45
|CNY
|Китай - Объём импорта (г/г) (декабрь)
|17,7%
|4,5% (факт)
|7:45
|CNY
|Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь)
|40,21 млрд юаней
|54,69 млрд юаней (факт)
|10:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,3%
|10:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,4%
|11:00
|EUR
|Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,7%
|1,2%
|11:00
|EUR
|Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)
|1,3%
|1,3%
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,7%
|1,7%
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|1%
|0,4%
|16:30
|USD
|США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,4%
|0,2%
|16:30
|USD
|США - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|0,8%
|0,4%
|18:00
|USD
|США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0,3%
|19:30
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|742
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|USD
|США - JPMorgan Chase - прибыль за финанс. 4кв2017
|6,065 млрд долл
|USD
|США - Wells Fargo - прибыль за финанс. 4кв2017
|5,035 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|14:00
|RUB
|ВВП (г/г)
|1%
|1,6% (прогноз)
|RUB
|ЛУКОЙЛ - СД (предварительные итоги за 2017, задачи на 2018 по исполнению программы стратегического развития группы на период 2018-2027)
|RUB
|Акрон - ВОСА (реестр закрыт 18.12.2017, в форме заочного голосования, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, объявление див-дов)
|155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016
|235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017