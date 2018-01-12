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События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 января


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МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPYЯпония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь)2,176 трлн йен1,347 трлн йен (факт)
7:45 CNYКитай - Объём экспорта (г/г) (декабрь)12,3%10,9% (факт)
7:45 CNYКитай - Объём импорта (г/г) (декабрь)17,7%4,5% (факт)
7:45 CNYКитай - Сальдо торгового баланса (USD) (декабрь)40,21 млрд юаней54,69 млрд юаней (факт)
10:45 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,1%0,3%
10:45 EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (декабрь)0,1%0,4%
11:00 EURИспания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)1,7%1,2%
11:00 EURИспания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь)1,3%1,3%
16:30 USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)1,7%1,7%
16:30 USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,1%0,2%
16:30 USDСША - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)1%0,4%
16:30 USDСША - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,4%0,2%
16:30 USDСША - Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)0,8%0,4%
18:00 USDСША - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (ноябрь)-0,1%0,3%
19:30 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes742
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
USDСША - JPMorgan Chase - прибыль за финанс. 4кв2017 6,065 млрд долл
USDСША - Wells Fargo - прибыль за финанс. 4кв2017 5,035 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
14:00 RUBВВП (г/г)1%1,6% (прогноз)
RUBЛУКОЙЛ - СД (предварительные итоги за 2017, задачи на 2018 по исполнению программы стратегического развития группы на период 2018-2027)
 RUBАкрон - ВОСА (реестр закрыт 18.12.2017, в форме заочного голосования, распределение нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, объявление див-дов)155 (1П2016) + 95 (фин) - див-д 2016235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) - див-д 2017
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