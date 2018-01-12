Медведев в пятницу обсудит реализацию закона о федеральном бюджете

МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание с профильными министрами, на котором будет обсуждаться реализация федерального закона о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут обсуждены меры по реализации федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". В совещании примут участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин", — говорится в сообщении.