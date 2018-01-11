Французская Carrefour купит 17% акций Showroomprive у Conforama

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Французская группа Carrefour SA, второй по величине ритейлер в мире, купит 17% акций второй по величине онлайн-площадки частных продаж (С2С) Европы Showroomprive у Conforama, говорится в сообщении Carrefour.

Партнерство является частью стратегии двух компаний по разработке ведущего универсального канала продаж, сообщается в релизе. Отмечается, что сотрудничество компаний будет охватывать такие сферы, как коммерческая деятельность, маркетинг, логистика, хранение и обработка данных.

Стоимость сделки оценивается в 79 миллионов евро.

Глава Carrefour Александр Бомпар (Alexandre Bompard) заявил, что это приобретение позволит компании "выйти на онлайн-рынок частных продаж и укрепить ее положение".

Carrefour — вторая по величине компания розничной торговли после американской Wal-Mart. Carrefour пыталась выйти на российский рынок, открыв в 2009 году магазины в Москве и Краснодаре. Однако в октябре того же года компания объявила об уходе с российского рынка из-за отсутствия перспектив для роста.

Showroomprive - онлайн-ритейлер частных продаж Европы, специализирующийся на модной одежде и аксессуарах. Компания была запущена в 2006 году, в ней работает около 1 тысячи человек.