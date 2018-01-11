Евро дорожает к доллару на сведениях из протокола заседания ЕЦБ

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Курс евро к доллару растет, поскольку инвесторы отыгрывают данные протокола декабрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.18 мск курс евро к доллару рос до 1,2041 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1947 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 111,07 иены за доллар со 111,44 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,51%, до 91,86 пункта.

Динамика курса евро оказалась под влиянием публикации материалов последнего заседания ЕЦБ, согласно которому регулятор может изменить свою риторику в начале 2018 года.

Как следует из протокола, руководство ЕЦБ готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,5 триллиона евро в месяц, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора.

"Сегодняшний протокол является самым ярким свидетельством того, что члены совета управляющих (ЕЦБ - ред.) начинают принимать во внимание ускорение восстановления еврозоны", - приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика Monex Europe Ранко Бериха (Ranko Berich).