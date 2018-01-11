Дефицит бюджета США в декабре составил $23,194 млрд

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МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в декабре 2016-2017 финансового года составил 23,194 миллиарда долларов после ноябрьского дефицита в 138,547 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали дефицит по итогам отчетного месяца на уровне 34,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в стране в декабре был зафиксирован дефицит бюджета в размере 27,337 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в декабре выросли на 0,7% в годовом выражении и составили 348,990 миллиарда долларов, доходы при этом подскочили на 2,07% - до 325,797 миллиарда долларов.