ЦБ Украины заявил, что рассматривает вопрос введения электронной гривны, а не криптовалюты

КИЕВ, 11 янв /ПРАЙМ/. Национальный банк (ЦБ) Украины заявил, что рассматривает возможность введения "электронной гривны", а не собственной криптовалюты.

Ранее в четверг пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что Нацбанк рассматривает вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

"Национальный банк изучает современные инновационные технологии и рассматривает широкий спектр возможностей их применения в перспективе, в частности, в рамках проекта Cashless еconomy. Однако Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты", - говорится в сообщении регулятора в Facebook FB.

Согласно этому сообщению, регулятор в конце 2016 года начал исследовательский проект для возможного внедрения "э-гривны" - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки при переводе денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Сейчас изучение этой возможности в рамках данного проекта продолжается, добавили в пресс-службе ЦБ.