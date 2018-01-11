Британский индекс FTSE 100 побил рекорд стоимости

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга без единой динамики, немецкий и французский индексы снизились, а британский, напротив, вырос до рекордного значения, свидетельствуют данные бирж.

Британский FTSE 100 подорожал на 0,2%, до 7762,94 пункта и завершил сессию на историческом максимуме. Французский CAC 40 снизился на 0,29%, до 5488,55 пункта, немецкий DAX - на 0,59%, до 13202,9 пункта.

Росту британского индикатора поспособствовало ослабление курса фунта стерлингов, а также рост цен на базовые металлы и нефть, которые подтолкнули вверх бумаги компаний металлургического и нефтяного секторов.

Бумаги Anglo American, Rio Tinto и BHP Billiton выросли на 3,6%, 1,9% и 1,8% соответственно. Акции BP подорожали на 0,47%, Royal Dutch Shell - на 0,48%.

В то же время на торги на континенте оказал давление растущий евро после публикации протокола декабрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Из документа регулятора следует, что он может изменить свою риторику в отношении монетарной политики в начале 2018 года.

Инвесторы истолковали это как план свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,55 триллиона евро в месяц, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора, раньше чем ожидалось. "Это может означать, что ЕЦБ завершит программу QE в сентябре, а не в последние месяцы года", - приводит агентство Рейтер мнение экономистов Capital Economics.