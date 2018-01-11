ОБЗОР - ЦБ РФ объяснил правонарушения в группе "Открытие" по сделке с акциями ФК

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Банк России объяснил правонарушения в группе "Открытие" по сделке с акциями банка "ФК Открытие": никто из сторон сделки не направил оферту миноритарным акционерам, сообщает пресс-служба регулятора.

Управление обеспечения прав инвесторов ЦБ РФ возбудило в отношении АО "Открытие Холдинг" и ООО "Открытие Н" дела об административных правонарушениях в связи с тем, что владельцы 75% акций банка "ФК Открытие" не выставили обязательную оферту миноритариям, сообщила ранее в четверг пресс-служба "Открытие Холдинга".

"Банк России в рамках рассмотрения жалобы на ненаправление ПАО "Национальный банк "Траст" NBTR обязательного предложения о приобретении ценных бумаг банка "ФК Открытие", выявил признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.28 КоАП РФ со стороны группы лиц - владельцев акций банка "ФК Открытие", соответствующие протоколы были направлены участникам группы", - говорится в сообщении ЦБ.

ПОДРОБНОСТИ

Как пояснили в Банке России, 28 августа 2017 года банк "ФК Открытие" приобрел 100% акций НПФ РГС, который владел 4,97% акций банка "ФК Открытие". В результате НПФ РГС вошел в группу лиц - владельцев банка "ФК Открытие". Сама группа лиц, в состав которой в том числе входят "Открытие Холдинг", ООО "Открытие-Н", Otkritie Investments Cyprus Limited и банк "Траст", совместно стала владеть более 75% акций банка "ФК Открытие".

Таким образом, у группы возникла обязанность в течение 35 дней направить остальным акционерам предложение о выкупе акций банка "ФК Открытие".

"Поскольку глава XI.1 закона "Об акционерных обществах" не определяет единственное лицо из группы, которое должно исполнить обязанность по направлению оферты, то в этом случае направить оферту должен хотя бы один участник группы, владеющий акциями. Неисполнение обязанности по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц", - поясняет ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что банк "Траст", в отличие от группы "Открытие", не был обязан делать оферту после покупки более 75% процентов акций банка "ФК Открытие". Эта сделка от 30 августа 2017 года совершалась между аффилированными лицами, что "не влечет обязанность по направлению остальным акционерам публичной оферты", пояснили в Банке России.

ДЕЛО

В отношении, в том числе, компаний "Открытие Холдинг" и "Открытие Н" были составлены протоколы об административном нарушении, что влечет за собой возбуждение административного дела.

"В рамках начавшегося рассмотрения административного дела Банк России установит наличие либо отсутствие состава нарушения, а также степень вины каждого лица, в отношении которого возбуждено дело. По итогам рассмотрения Банк России вынесет соответствующее постановление", - сообщил регулятор.

ПОЗИЦИЯ "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГА"

По мнению "Открытие Холдинга", "замечание Центробанка, что "Открытие Холдинг" и "Открытие Н" входили в группу лиц и поэтому являются нарушителями, выглядит юридически необоснованным".

Эти компании в указанный период не приобретали акции НПФ РГС, банка "Траст" и каких-либо других компаний, а также не выступали сторонами указанной сделки, говорилось в сообщении "Открытие Холдинга".

Холдинг отмечал, что обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юрлицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Банк ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации было объявлено 29 августа прошлого года. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору.

В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале "ФК Открытие", вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.

В декабре регулятор утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию банка на 456,2 миллиарда рублей, и допустил возможность повторной.