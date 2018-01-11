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Kering распределит 70% акций Puma среди своих акционеров


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Французский концерн люксовых брендов Kering объявил о распределении 70% акций принадлежащего ему бренда Puma среди своих акционеров, говорится в пресс-релизе компании.

"По итогам сделки Kering сохранит 16% акций Puma, а контролирующий акционер Kering - Groupe Artemis - станет долгосрочным стратегическим владельцем Puma с 29% акций бренда", - также говорится в сообщении.

Данный проект будет представлен для голосования на ежегодном общем собрании акционеров Kering, которое состоится 26 апреля.

Ожидается, что в результате операции free float Puma вырастет до 55% с нынешних 14%, заявил сам бренд.

Kering также отмечает, что данная сделка призвана укрепить статус компании как ведущего игрока на рынке люксовых товаров с улучшенной рентабельностью. Как отмечает компания, ее акционеры напрямую выиграют от потенциала создания дополнительной стоимости известного во всем мире спортивного бренда.

Kering - международная группа компаний, в портфель активов которой входят такие мировые бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni и другие. Офис компании расположен в Париже.

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