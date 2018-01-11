Рубль вечером снижался к евро и рос к доллару на фоне курсовых колебаний форекс

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером терял к евро и повышался к доллару, отыгрывая укрепление европейской валюты на форекс выше 1,2 доллара.

Дорогая нефть продолжает оказывать поддержку российской валюте, компенсируя наращивание Минфином объемов покупки валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.25 мск снижался на 0,22 рубля - до 56,81 рубля, курс евро рос на 0,17 рубля, до 68,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕДУЕТ ЗА ФОРЕКС

Курсы рубля на внутреннем валютном рынке вечером отыгрывал динамику форекс, на котором евро опять растет и пытается закрепиться выше уровня 1,2 доллара. Это вылилось в укрепление евро против рубля и ослабление доллара к валюте РФ.

Стоимость барреля нефти марки Brent закрепляется выше уровня 69 долларов. Кроме данных о снижении запасов нефти в США инвесторы отыгрывают сообщения о намерении Норвегии сократить добычу нефти и газа в 2018 году до 1,55 миллиона баррелей в день и 90,2 миллиона кубометров против 1,59 миллиона баррелей в день и 92 миллиона кубометров в 2017 году, соответственно.

Сообщения Минфина РФ о том, что он нарастит объемы покупки валюты до рекордных с начала пополнения резервов в феврале прошлого года, рынок довольно быстро переварил, хотя опасность накопления кумулятивного эффекта и сдерживает рост рубля, говорят эксперты.

Минфин с 15 января по 6 февраля будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 15,1 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 257,1 миллиарда рублей. Предыдущий рекордный показатель декабря 2017 года составлял 12,7 миллиарда рублей ежедневных операций, а совокупный объем за месяц равнялся 203,9 миллиарда рублей.

В целом рублевая цена "черного золота" к вечеру немного отошла вниз от рекордно высоких за несколько лет отметок - ниже 3,95 тысячи рублей за баррель. Доллар вечером снижался на 0,4%, евро рос на 0,2% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дорогая нефть позволяет рублю сопротивляться усилиям Минфина по сдерживанию укрепления его курса (путем ежедневной покупки валюты на рынке), рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Между тем, агентство Fitch предупредило, что может снизить прогноз рейтинга РФ, если США введут новые ограничения в феврале. Соответственно, фактор Минфина и возможных новых ограничений со стороны США не позволяют рублю укрепляться вместе с нефтью", - добавил он.

Пара доллар/рубль остается выше важной поддержки 56,7 – преодоление этого уровня означало бы возврат к минимумам с июня прошлого года, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль при этом старается удержаться выше 68. С технической точки зрения евро более склонен к снижению против рубля, нежели доллар, так как расположен дальше от важной среднесрочной поддержки 67 рублей", - добавила она.