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Рынок акций днем повышается на дорогой нефти, "Роснефть" в лидерах на решении ФАС


Рынки / Акции

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в четверг повышается по основным индексам на фоне самой дорогой за несколько лет нефти, говорят трейдеры.

"Роснефть" ROSN сменила "Газпром" GAZP в лидерах роста цены акций в предыдущие два дня.

К 15.28 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 0,6% до 2245 пунктов, а долларовый индекс РТС - на 0,5% - до 1241 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВВЕРХ

Рынок акций РФ в четверг днем отыгрывает закрепление рынка нефти выше уровня 69 долларов за баррель сорта Brent

Кроме данных о снижении запасов нефти в США поддержка приходит от сообщений о намерении Норвегии сократить добычу нефти и газа в 2018 году до 1,55 миллиона баррелей в день (90,2 миллиона кубометров) против 1,59 миллиона баррелей в день (92 миллиона кубометров) в 2017 году.

В лидерах роста – сменившие "Газпром" (+0,7%) бумаги "Роснефти" (+1,78%) и акции дочерней "Башнефти" BANE(+3,1% - префы и +2,8% - обыкновенные акции). Похоже, инвесторы отыгрывают намерение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ 15 января рассмотреть жалобу "Роснефти" на условия аукциона "Алросы" ALRS по продаже газовых активов, отмечают эксперты.

Префы "Татнефти" TATN растут на 3,8%, акции МТС MTSS– на 1,6%, ТМК – на 1,4%.

Снижаются бумаги "Уралкалия" (–2,1%), "Интер РАО" IRAO(–1,8%), АФК "Система" AFKS(–1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Неожиданное снижение добычи нефти в США на прошлой неделе поддерживает ее котировки, что обещает стабильность и российскому рынку акций, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

В целом настроение у отечественных инвесторов позитивное, факторов, которые могут давить на рынок, нет, рассуждает Кирилл Яковенко из компании "Алор брокер".

"Кроме того, данные китайской экономики оказались позитивными: в 2017 году рост ВВП составил 6,9% (в 2016-м - 6,7%). Позитив идет и от отдельных "фишек". Цены бумаг "Газпрома", "Роснефти" и "Лукойла" LKOH пробили локальные максимумы и продолжают расти", - добавил он.

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