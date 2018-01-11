FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доллар продолжает дорожать после опровержения планов КНР по облигациям США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Доллар продолжает дорожать к мировым валютам в четверг днем после того, как власти КНР опровергли сообщения СМИ о планах страны сократить выкуп казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1943 доллара за евро против 1,1949 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 111,64 иены за доллар со 111,43 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08% - до 92,43 пункта.

В среду доллар оказался под давлением после того, как агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов.

В четверг Государственное управление по валютному контролю КНР назвало эти сообщения СМИ недостоверными. Ведомство указало, что, вероятно, в сообщении цитировали недостоверный источник, или, возможно, это ложная новость. Китай является одним из ключевых держателей долга США, объем его вложений составляет 1,2 триллиона долларов.

Курс евро при этом поддерживается позитивной статистикой по региону. Так, объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1% в месячном выражении и на 3,2% в годовом. Прогноз предполагал, что показатель увеличился на 0,8% к октябрю и на 3% в годовом исчислении.

Теперь рынок ожидает данных по инфляции в США в декабре, статистика будет опубликована в пятницу. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ