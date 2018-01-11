Нефть сорта WTI впервые с декабря 2014 года превысила $64

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI впервые с 9 декабря 2014 года превысила 64 доллара за баррель после публикации днем ранее данных Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до 69,52 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до 64,03 доллара за баррель.

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