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События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 января


Рынки
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)0,50%1,2% (факт)
13:00 EURЕврозона - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)0,20%0,60%
15:30 EURЕврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
16:30 USDСША - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)0,30%0,20%
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице250 тыс248 тыс
16:30 USDСША - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)0,40%0,20%
16:30 CADКанада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь)0,10%0,20%
22:00 USDСША - Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь) -139 млрд долл -40 млрд долл
23:30 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 05.01)432 млрд долл (на 22.12)
RUBАК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за декабрь
RUBАК АЛРОСА - ВОСА (реестр закрыт 18.12.2017, в форме заочного голосования, устав в новой редакции, положение об общем собрании)
RUBБанк Возрождение - закрытие реестра для участия в ВОСА (07.03.2018, досрочные перевыборы СД)
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