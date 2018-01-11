События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 января

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,50%
|1,2% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,20%
|0,60%
|15:30
|EUR
|Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,30%
|0,20%
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|250 тыс
|248 тыс
|16:30
|USD
|США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (декабрь)
|0,40%
|0,20%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (ноябрь)
|0,10%
|0,20%
|22:00
|USD
|США - Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь)
|-139 млрд долл
|-40 млрд долл
|23:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 05.01)
|432 млрд долл (на 22.12)
|RUB
|АК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за декабрь
|RUB
|АК АЛРОСА - ВОСА (реестр закрыт 18.12.2017, в форме заочного голосования, устав в новой редакции, положение об общем собрании)
|RUB
|Банк Возрождение - закрытие реестра для участия в ВОСА (07.03.2018, досрочные перевыборы СД)