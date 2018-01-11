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Доллар растет после опровержения Китаем сообщений о сокращении выкупа бондов США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам перешел к росту после того, как власти Китая опровергли сообщения СМИ о планах сократить выкуп казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.12 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1950 доллара за евро против 1,1947 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене рос до 111,78 иены за доллар со 111,44 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 92,41 пункта.

Государственное управление по валютному контролю КНР в четверг назвало недостоверными новости в СМИ о планах Китая сократить объем выкупа гособлигаций США. По мнению ведомства, в сообщении был процитирован недостоверный источник, или, возможно, новость была ложной.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США. На этом фоне курс доллара снизился к мировым валютам, также упали основные фондовые индексы США и АТР.

Аналитики отмечают, что опровержение сообщения Китаем оказало несущественную поддержку американской валюте. "Это должно было стать хорошей новостью для доллара, но он по-прежнему торгуется очень слабо", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Brown Brothers Harriman в Токио Масаши Мурата (Masashi Murata). "Рынок, похоже, просто искал повод для продажи доллара на этой неделе", - заключает эксперт.

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