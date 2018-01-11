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Биткоин дешевеет на возможном запрете торговли криптовалютами в Южной Корее


Рынки / Валюта

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) подешевела до 13 тысяч долларов после того, как Южная Корея объявила о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.54 мск биткоин дешевел на 8,7%, до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,3%, до 13,36 тысячи долларов, на GDAX - на 6,3%, до 13,47 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11%, до 13,25 тысячи долларов.

Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране, сообщает телеканал CNBC. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

В декабре агентство Блумберг сообщало, что власти страны рассматривали различные меры для ограничения спекуляций на рынке криптовалют, в том числе они не исключали закрытия криптовалютных бирж. Тогда Управление координации государственной политики Южной Кореи выражало обеспокоенность по поводу чрезмерного роста криптовалютных спекуляций.

Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 15,8%, до 1,16 тысячи долларов, Ripple - на 17,5%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash - на 2,5%, до 2,41 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 628,5 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 10%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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