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Стоимость нефти снижается в рамках коррекции


Commodities / Рынки

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно опускаются после ралли ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16%, до 69,09 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14%, до 63,48 доллара за баррель.

Коррекционное снижение нефтяных цен последовало после ралли на новостях из США. Так, в среду министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал уменьшение только на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей.

Инвесторы обратили внимание и на снижение добычи за прошлую неделю, показатель опустился на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки. Уменьшились и запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) - на 2,4 миллиона баррелей, составив 46,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли.

Ранее стоимость нефти поддерживалось изменением прогноза Минэнерго по стоимости Brent и WTI в текущем году. Согласно данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), средняя цена барреля Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI - 55,33 доллара (против предыдущего прогноза в 52,77 доллара за баррель).

"Рынки немного устали, и возможна здоровая коррекция", - считает аналитик Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение цитирует агентство Рейтер.

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