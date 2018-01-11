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Биржи США снизились на фоне новостей по возможной приостановке КНР покупки гособлигаций


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в среду снизились впервые с начала года на фоне опасений, связанных с возможным сокращением Китаем объемов покупки казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,07% - до 25369,13 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,14%, до 7153,57 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,11%, до 2748,23 пункта.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.

"Рост был довольно неплохим, так что это может быть причиной некоторой паузы, но на самом деле я считаю, что на настроение повлияли доходности облигаций", - сказал старший инвестспециалист Atlantic Trust Private Wealth Management Дэвид Донабедиан (David Donabedian) агентству MarketWatch.

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